Oscar adayı "Quo Vadis, Aida?" oyuncularından Orucevic, ödülü kazanacaklarına inanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oscar adayı "Quo Vadis, Aida?" oyuncularından Orucevic, ödülü kazanacaklarına inanıyor

Oscar adayı 'Quo Vadis, Aida?' oyuncularından Orucevic, ödülü kazanacaklarına inanıyor
Anadolu Ajansı / Kemal Zorlak - Haberler | Kültür Sanat

Bu gece 93'üncü kez sahiplerini bulacak Oscar Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde yarışan TRT ortak yapımı olan Jasmila Zbanic imzalı "Quo Vadis, Aida?

Bu gece 93'üncü kez sahiplerini bulacak Oscar Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde yarışan TRT ortak yapımı olan Jasmila Zbanic imzalı "Quo Vadis, Aida?" filminin oyuncularından Sasa Orucevic, bütün kalbiyle Oscar'ı kazanmalarını temenni ettiğini söyledi.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde 1995'ye yaşanan soykırımı anlatan filmde bir Sırp askerini canlandıran Orucevic, basına yaptığı açıklamada, filmin büyük başarı yakalayacağını tahmin ettiğini belirterek "Filmi çekerken ne kadar ciddi bir konuyu ele aldığımızı hissettim. Zbanic de ne istediğini bilen bir yönetmendi. Oscar'ı kazanmak bir filmin en büyük hayalidir. Bizim de buna çok yakın olduğumuzu hissediyorum." dedi.

Savaş konusunun Bosna Hersek'te kapanmayan bir yara olduğunu söyleyen Orucevic, "Srebrenitsa'da soykırımın yapıldığı bir gerçektir. Böyle bir gerçekliği oynamak hem zor hem de büyük bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

Orucevic, filmin Srebrenitsa'da yaşananları tüm çıplaklığıyla anlattığına işaret ederek, filme kayıtsız kalabilmenin imkansız olduğunu vurguladı.

Srebrenitsa'da yapılanların bilinmesi gerektiğinin altını çizen Orucevic, "Tüm kalbimle Oscar'ı kazanmamızı temenni ediyorum ve umarım bu ödül Srebrenitsa'ya olan bakış açısını da değiştirir. Geldiğimiz bu nokta ülkede böyle hassas konuları işlemekte ikilemde kalan diğer film sevdalılarına da cesaret olsun." diye konuştu.

Dünya prömiyerini 2020'nin eylül ayında Venedik Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde yapan "Quo Vadis, Aida?" filmi, Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde Sırp askerleri tarafından kadınlar ve çocuklar dahil on binlerce Bosnalı'nın öldürüldüğü soykırım günlerinde, Birleşmiş Milletler Üssü'nde geçiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Zorlak

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, kaçış planı akıllara Ocean's 8 filmini getirdi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, kaçış planı akıllara Ocean's 8 filmini getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Derya Yanık Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Hadise Cansu Dere Ebru Şallı Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Cenk Tosun Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Oscar adayı "Quo Vadis, Aida?" oyuncularından Orucevic, ödülü kazanacaklarına inanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 12:50:11. #1.16#

title