Oscar adayı "Quo Vadis, Aida?" oyuncularından Orucevic, ödülü kazanacaklarına inanıyor

Bu gece 93'üncü kez sahiplerini bulacak Oscar Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde yarışan TRT ortak yapımı olan Jasmila Zbanic imzalı "Quo Vadis, Aida?

Bu gece 93'üncü kez sahiplerini bulacak Oscar Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde yarışan TRT ortak yapımı olan Jasmila Zbanic imzalı "Quo Vadis, Aida?" filminin oyuncularından Sasa Orucevic, bütün kalbiyle Oscar'ı kazanmalarını temenni ettiğini söyledi.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde 1995'ye yaşanan soykırımı anlatan filmde bir Sırp askerini canlandıran Orucevic, basına yaptığı açıklamada, filmin büyük başarı yakalayacağını tahmin ettiğini belirterek "Filmi çekerken ne kadar ciddi bir konuyu ele aldığımızı hissettim. Zbanic de ne istediğini bilen bir yönetmendi. Oscar'ı kazanmak bir filmin en büyük hayalidir. Bizim de buna çok yakın olduğumuzu hissediyorum." dedi.

Savaş konusunun Bosna Hersek'te kapanmayan bir yara olduğunu söyleyen Orucevic, "Srebrenitsa'da soykırımın yapıldığı bir gerçektir. Böyle bir gerçekliği oynamak hem zor hem de büyük bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

Orucevic, filmin Srebrenitsa'da yaşananları tüm çıplaklığıyla anlattığına işaret ederek, filme kayıtsız kalabilmenin imkansız olduğunu vurguladı.

Srebrenitsa'da yapılanların bilinmesi gerektiğinin altını çizen Orucevic, "Tüm kalbimle Oscar'ı kazanmamızı temenni ediyorum ve umarım bu ödül Srebrenitsa'ya olan bakış açısını da değiştirir. Geldiğimiz bu nokta ülkede böyle hassas konuları işlemekte ikilemde kalan diğer film sevdalılarına da cesaret olsun." diye konuştu.

Dünya prömiyerini 2020'nin eylül ayında Venedik Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde yapan "Quo Vadis, Aida?" filmi, Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde Sırp askerleri tarafından kadınlar ve çocuklar dahil on binlerce Bosnalı'nın öldürüldüğü soykırım günlerinde, Birleşmiş Milletler Üssü'nde geçiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Zorlak