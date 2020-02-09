Oscar 2020: 92. Oscar Ödülleri töreninde merak edilenler, adaylar, favoriler

09.02.2020 19:55 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:55

92. Oscar ödülleri bu gece Los Angeles'ta düzenlenecek törenle açıklanacak.

Joker filmi 11 dalda ödüle aday gösterilerek bu yılın en çok ödüle aday gösterilen filmi oldu. Ardından The Irishman, 1917 ve Once Upon a Time in Hollywood geliyor. Bu filmler de 10 dalda ödüle aday gösteriledi.

En iyi oyuncu ve yardımcı oyuncu ödüllerinde Brad Pitt, Renee Wellweger, Joaquin Phoenix ve Laura Dern favori gösteriliyor.

Sam Mendes'in Birinci Dünya Savaşı'nı konu edinen filmi 1917 ve Güney Koreli yönetmek Bong Joon-ho'nun filmi Parazit en iyi film ödülünde öne çıkan iki film.

Bu yıl düzenlenen Oscar ödüllerinin tüm aday listesini aşağıda görebilirsiniz.

Brad Pitt oyunculuk ödülü alır mı?

Gecenin en merak edilen konularından biri Brad Pitt'in yardımcı oyuncu ödülünü alıp alamayacağı. Quentin Tarantino'nun yönettiği Once Upon a Time in Hollywood filmindeki rolüyle oyunculuğu dikkat çeken Pitt bu ödüle en yakın isim olarak gösteriliyor.

Pitt daha önce 2014 yılında yapımcılığını üstlendiği 12 Years a Slave filmiyle Oscar ödülünün sahibini olmuştu. Ancak oyunculuğu henüz Oscar'lık görülmedi.

Pitt daha önce Twelve Monkeys, The Curious Case of Benjamin Button ve Moneyball filmlerindeki rolleriyle Oscar adayı olmuş, törenden eli boş dönmüştü.

Phoenix ödül alırsa siyasi konuşma yapar mı?

En iyi oyuncu ödülünün favori ismi ise Joker filmindeki rolüyle Joaquin Phoenix.

Daha önce ödül aldığı törenlerde 'sistematik ırkçılığı' eleştirdiği politik konuşmasıyla dikkat çeken Phoenix'in Oscar heykelcini alması durumunda yine podyumda politik bir söylemde bulunması bekleniyor.

The Independent gazetesinin film eleştirmeni Clarisse Loughrey "Sanıyorum platformu işe yarar bir şey söylemek için kullanmak istiyor" dedi.

Eğer bu gece Oscar ödülünü kucaklarsa, bu 45 yaşındaki Joaquin Phoenix'in ilk Oscar ödülü olacak. Aktör daha önce The Master, Gladiator ve Walk the Line filmlerindeki rolleriyle aday gösterilmişti.

Phoenix'in tören sonrasında da ne yapacağı merak konusu. Ocak'taki Screen Actors' Guild Awards töreninden sonra 'after-party' kutlamaları yerine hayvan hakları savunucularının düzenlediği bir protesto gösterisine katılmıştı. Üstelik takım elbisesini de çıkarma gereği duymamıştı.

Laura Dern ve Renee Zellweger favori

Judy Garland'ı oynadığı 'Judy' filminin başrol oyuncusu Renee Zellweger de gecenin merak edilen oyuncularından.

2002-2004 yılları arasında üst üste üç yıl aday gösterilen Zellweger, Cold Mountain filmindeki rolüyle Oscar ödülünün sahibi olmuştu.

En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü Netflix'te yayınlanan Marriage Story filmindeki rolüyle Laura Dern'in almasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Her ne kadar Oscar ödülleri birçok sürprize gebe olsa da, Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Laura Dern'in heykelciği eve götürmeleri birçok eleştirmenin beklentisi.

1917 gecenin yıldız olur mu?

Gecenin en çok konuşulan filmlerinden biri 1917 olacak.

Yönetmen dalında ve en iyi film dalında 1917 filminin iki ödülü de alması muhtemel.

Ama son yedi yılda hem en iyi yönetmen, hem en iyi film ödülü hiç aynı filme gitmedi.

Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'nun filmi Parazit'in yabancı dilde çekilip Oscar'da en iyi film ödülünü alan ilk film olması birçoklarını şaşırtmayacak ama bu gerçekleşirse Oscar tarihinde de bir ilk olacak.

Oscar töreninin bu yıl da sunucusu yok. Geçen yıl Maya Rudolph, Tina Fey ve Amy Poehler açılışı yapmıştı.

Tek bir sunucunun olmadığı törende farklı ünlü isimler sahneye çıkıp ödül alanları açıklayacak.

Billie Eilish, James Bond filmi müziğini tanıtır mı?

Los Angeles'ta düzenlenen törende 18 yaşındaki pop şarkıcısı Billie Eilish de sahne alacak.

Eilish'in Oscar törenini yeni James Bond filmi için hazırladığı soundtrack'i de ilk defa izleyicilerle buluşturmak için bir fırsata dönüştürebileceği konuşuluyor.

LA Lakers'ın kahramanı efsane basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın da törende anılması bekleniyor.

İki hafta önce helikopter kazasında hayatını kaybeden Bryant, 2018'de kısa animasyon filmi Dear Basketball ile Oscar ödülü kazanmıştı.

Oyunculuk dallarındaki tüm ödüllerin beyaz aktörlere gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Harriet filmindeki rolüyle İngiliz yıldız Cynthia Erivo'nun ödüle layık görülmesi ise bu 'beyaz oyuncular' arasından bir siyah olarak sıyrıldığı anlamına gelecek.

En iyi yönetmen ödülü ise kesinlikle bir erkeğe gidecek, zira bu dalda kadın yönetmenler aday gösterilmedi.

Son 10 yılın 9'unda en iyi yönetmen dalında hep erkekler aday gösterilmişti.

En iyi uyarlama film dalında Little Women'ın ödül kazanması ise filmin kadın yönetmeni Greta Gerwig'in öne çıkmasını sağlayabilir, bazı eleştirmenler Gerwig'in en iyi yönetmen dalında aday gösterilmemesine tepki göstermişti.

Little Women en iyi film dalında da aday. Bu dalda Gerwig'in eşi Noah Baumbach'ın yönetmeni olduğu Marriage Story de yarışıyor.

Aday listesi:

En iyi film:

En iyi erkek oyuncu:

En iyi kadın oyuncu:

En iyi yardımcı erkek oyuncu:

En iyi yardımcı kadın oyuncu:

En iyi yönetmen:

En iyi uyarlama senaryo:

En iyi özgün senaryo:

En iyi animasyon filmi:

En iyi belgesel:

En iyi uluslararası film:

En iyi sinematografi:

En iyi kostüm tasarımı:

En iyi film kurgusu:

En iyi makyaj ve saç tasarımı:

En iyi özgün müzik:

En iyi özgün şarkı:

En iyi yapım tasarımı:

En iyi ses kurgusu:

En iyi ses miksajı:

En iyi görsel efektler:

En iyi kısa animasyon:

En iyi kısa belgesel:

En iyi kısa film: