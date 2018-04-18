Oryantiring Turnuvası Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Okul Olimpiyatları Oryantiring Turnuvasında sporcular kıyasıya mücadele etti.

Küçükçekmece Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Okul Olimpiyatları Oryantiring Turnuvası Florya Atatürk Ormanı'nda yapıldı.

Kıyasıya rekabete sahne olan ve 6 kategoride gerçekleştirilen oryantiring müsabakalarına 108 erkek, 71 bayan olmak üzere toplam 179 sporcu katıldı. Harita ve pusula yardımıyla her türlü arazide yön bulmaya ve kontrol noktalarına en kısa sürede ulaşmaya dayalı bir spor olan Oryantiring Turnuvası'na Küçükçekmeceli öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Ormanlık alanda birbirleriyle kıyasıya mücadele eden öğrencilere öğretmenleri ve ebeveynleri de eşlik etti.

Hem eğlenip hem öğrendiler

Küçükçekmece'deki okullar arasında yapılan yarışlarda hem eğlenen hem de kendilerini geliştiren öğrenciler keyifli bir gün geçirdi. Yarışlar sonunda ise dereceye giren öğrencilere ve okullara madalyaları İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Göksu Öz tarafından verildi. Yarışmada derece alan okullar ise şöyle:

"Genç Erkek;1'nci Şehit Mehmet Güder AİHL, 2'nci Prof.Dr. Sabahattin Zaim AL, 3'üncü Orhan Cemal Fersoy AL

Genç Kız;1'inci TOKİ Güneş park Evleri Kız AİHL, 2'nci Prof. Dr. Sabahattin Zaim AL, 3'üncü Orhan Cemal Fersoy AL,

Küçük Kızlar; 1'inci İMKB Yavuz Selim Ortaokulu, 2'nci Dr. Hulusi Behçet Orta Okulu

Küçük Erkekler; 1'inci Şehit Mehmet Güder AİHL, 2'nci İMKB Yavuz Selim Orta Okulu, 3'üncü Kanuni İmam Hatip Orta Okulu

Yıldız Erkekler;1'inci Şehit Mehmet Güder AİHL, 2'nci İMKB Yavuz Selim Orta Okulu, 3'üncü Mustafa Eravutmuş Ortaokulu

Yıldız Kızlar; 1'inci İMKB Yavuz Selim Orta Okulu, 2'nci Mustafa Eravutmuş Orta Okulu, 3'üncü Dr. Hulusi Behçet Orta Okulu." - İSTANBUL