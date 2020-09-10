Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi
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Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi

Alişan ve Demet Akalın'ın sabah programına konuk olan oryantal Didem, canlı yayındaki kalça dansıyla izleyenleri büyüledi.

10.09.2020 14:10 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:40

Yıllar önce İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen oryantal Didem, uzun süre sonra Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah isimli programına konuk oldu. Leopar desenli elbisesiyle canlı yayına çıkan Didem, dansıyla yine adından söz ettirdi.

Koronavirüs salgınından dolayı uzun süredir evinde karantinada olan oryantal Didem, canlı yayındaki kalça dansıyla adından söz ettirdi. Kıvrak dansıyla herkesi büyüleyen Didem, kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı. 34 yaşındaki Didem'in kusursuz fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.

Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi
Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi

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Haber Yorumları (8)
--: Cingeneler gibi olmuş iğrenç ucube
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CHİCO: admin sen yas kac? bu gozler ulusal kanalda tuttu furitti , emanuale gormus. baslik benim icjn arbatili
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BRAWO: Güzel kızan, maşallah. Biraz daha açık giyinse olacak.
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