Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi oyuncuları! Örümcek Adam: Örümcek Evreninde konusu nedir?

14 Aralık 2018 tarihinde vizyona giren, Peter Ramsey, Rodney Rothman, Bob Persichetti gibi isimlerin yönetmenliğini yaptığı Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi oyuncuları! Örümcek Adam: Örümcek Evreninde konusu nedir? Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak film Örümcek Adam: Örümcek Evreninde nerede çekildi?

Persichetti, birkaç tane Spider-Man filminin yapıldığını, ilk adımın neden bu filme karar verildiğini belirmek olduğunu ve cevabın çekilmiş Spider-Man filmlerinde yer almayan yeni ve eşsiz Miles Morales'ın hikâyesi olduğunu belirletti.

ÖRÜMCEK ADAM:ÖRÜMCEK EVİNDE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde 2018 yapımı Bilgisayar animasyonu Amerikan süper kahraman filmdir. Film, Marvel Comics'in Miles Morales (Spider - Man) karakterini baz almıştır ve Marvel iş birliğinde Columbia Pictures ve Sony Pictures Animation tarafından yapılmıştır, ayrıca filmin dağıtımını Sony Pictures Releasing üstlenmiştir. Film, farklı alternatif evrenlerin bulunduğu Spider-verse diye adlandırılan Çokluevren'de geçmektedir. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde, Bob Persichetti, Peter Ramsey, ve Rodney Rothman tarafından yönetildi, senaryosu Phil Lord ile Rodney Rothman tarafından yazıldı. Miles Morales karakterini, Shameik Moore seslendirirken, seslendirmelerde Jake Johnson, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali, Brian Tyree Henry, Lily Tomlin, Luna Lauren Velez, John Mulaney, Nicolas Cage, ve Liev Schreiber oyuncular yer aldı. Filmde, Morales, Spider-Man ekibinden biri olup, diğer Spider-Man ile birlikte New York'u Kingpin'den kurtamaya çalışırlar.

ÖRÜMCEK ADAM:ÖRÜMCEK EVİNDE FİLMİ OYUNCULARI

Nicolas Cage,

Kimiko Glenn,

Liev Schreiber,

Kathryn Hahn,

Jorma Taccone