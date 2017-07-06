Örümcek-Adam: Eve Dönüş Fragmanı İzle



Yenilmezler ile yaşadığı maceranın büyüsüne kapılan genç Peter kendini kanıtlama isteğiyle dolup taşan bir gençtir. Ancak yaşı gereği birçok farklı sorumluluğu vardır. May halası ile yaşayan genç Peter bir yandan da ona göz kulak olan Demir Adam ile arkadaşlığını ilerletmiştir. Okul hayatına alışmaya ve sıradan bir genç gibi yaşamaya çalışan Peter'ın aklında ise suçla savaşmak ve dünyayı daha güvenli bir hale getirmek vardır. Vulture yepyeni bir düşmanı yaşadığı şehre gönderdiğinde ise Peter'ın kendini gösterme fırsatı çıkacak, ancak en değerli gördüğü herkes tehdit altında olacaktır...







Clown filmiyle tanınan Jon Watts'ın yönetmenliğini üstlendiği projede Örümcek Adam Peter Parker karakterini Tom Holland canlandırıyor. John Francis Daley ve Jonathan M. Goldstein'ın senaryosuna beraber imza attıkları film, Marvel Entertainment mahsülü olarak karşımıza geliyor. Filmde Parker'a eşlik eden isimlerse Marisa Tomei, Tony Revolori Laura Harrier ve Zendaya.