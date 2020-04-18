Orucu bozan şeyler neler? Orucu neler bozar? Kasten oruç bozmanın hükmü nedir? Oruçluyken yapılmaması gerekenler nelerdir? Unutmak orucu bozar mı?
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Huzur, Güncel

Orucu bozan şeyler neler? Orucu neler bozar? Kasten oruç bozmanın hükmü nedir? Oruçluyken yapılmaması gerekenler nelerdir? Unutmak orucu bozar mı?

Mübarek Ramazan ayı geldi. İnananlar bu bereketli aydan faydalanmak ve farz ibateti olan urucu tutmak için niyet edecekler. Peki, Orucu bozan şeyler neler? Orucu neler bozar? Kasten oruç bozmanın hükmü nedir? Oruçluyken yapılmaması gerekenler nelerdir? Unutarak yemek yemek orucu bozar mı?

18.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 18.04.2020 12:47
Orucu bozan şeyler neler? Orucu neler bozar? Kasten oruç bozmanın hükmü nedir? Oruçluyken yapılmaması gerekenler nelerdir? Unutmak orucu bozar mı?

Onbir ayın sultanı, mübarek ay olan Ramazan geldi. Mümin insanlar bu bereketli aydan faydalanmak için oruca niyet edecekler. Farz olan oruç ibadetinin yerine getirerek Allah'tan sağlık, afiyet, huzur ve bereket niyaz edecekler. Mübarek ramazan ayında oruç tutarken dikkat edilmesi gerekenler neler? Hangi durumlarda oruç bozulur? Merak edilen soruların yanıtları haberimizde.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELER?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer. Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Orucu bozan şeyler neler? Orucu neler bozar? Kasten oruç bozmanın hükmü nedir? Oruçluyken yapılmaması gerekenler nelerdir? Unutmak orucu bozar mı?
RAMAZAN 2020

ORUCU KASTEN BOZMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan'ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü'l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81). Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir.

UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber?(s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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