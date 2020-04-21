Oruçluyken ağız kokusu nasıl önlenir? Ramazan'da ağız kokusunu engellemenin püf noktaları!
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Oruçluyken ağız kokusu nasıl önlenir? Ramazan'da ağız kokusunu engellemenin püf noktaları!

Oruç tutmanın açlık ve susuzluk dışında bir başka zorluğu da ağız kokusudur. Oruçluyken ağız kokusunun oluşumunu engelleyen püf noktalarına dikkat ederek bu sorundan kurtulabilirsiniz. Peki, Oruçluyken ağız kokusu nasıl önlenir? İşte, Ramazan'da ağız kokusunu engellemenin püf noktaları!

21.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:00
Oruçluyken ağız kokusu nasıl önlenir? Ramazan'da ağız kokusunu engellemenin püf noktaları!

Sahurda ve iftarda beslenme düzenine dikkat ederek, ağız ve nefes yolu sağlığınızı koruyarak ağız kokusu oluşumunu büyük oranda giderebilirsiniz. Oruçluyken ağız kokusu nasıl önlenir? İşte, Ramazan'da ağız kokusunu engellemenin püf noktaları! İşte oruçken ağız kokusu oluşumunu engelleyen yöntemler...

ORUÇKEN AĞIZ KOKUSUNU ENGELLEYEN YÖNTEMLER

Tatlılardan sonra bir bardak su: İftar ve sahurda tatlı tüketimin diş çürüklerini hızlandırır. Bu da ağız kokusuna direkt olarak etki eder. Tatlılardan sonra bir bardak su içerek tatlıların diş çürümesine olan etkisi en aza indirilebilir.

Ağız ve burun sağlığı: Ağız ve burun nefes yollarının sağlıklı olması ağız kokusunun giderilmesi açısından önemlidir. Gün içerisinde ve uyurken sağlıklı şekilde nefes alabilmek için burun yolu ve ağız yolunun nefes almayı engellemeyecek şekilde sağlıklı olması gerekir. Bu yüzden Ramazan öncesi mutlaka doktorunuza başvurmalısınız.

Oruçluyken ağız kokusu nasıl önlenir? Ramazan'da ağız kokusunu engellemenin püf noktaları!

Baharatlı yiyeceklere dikkat: Baharatlı yiyecekler, ağız kuruluğuna neden olduğu için ağız kokusuna sebep olur. Baharatlı besinler nefes ve terleme yolu ile dışarı atıldığında kötü koku rahatsız edici boyutlara ulaşacaktır. Bu yüzden Ramazan boyunca baharatlı besinleri azaltmak, tükürük akımını hızlandıran lifli besinlere ağırlık vermek gerekir.

Süt ürünlerini az tüketin: Süt ürünleri ile ağız kokusu arasında doğrusal bağlantı vardır. Süt ve yumurta gibi besinler tok tutucu besinlerdir ancak ağız kokusuna neden olurlar. Sahurda pırasa, kereviz ve domates gibi besinlere yer verebilir, bol bol sebze tüketebilirsiniz.

Sahur sonrası ağız bakımı: Sahurdan sonra ağız bakımı yapılması ağız kokusunu engellemek için yapılacak en etkili uygulamadır. Ağız bakımının ihmal edilmesi halinde gün boyu ağız kokusu sizi ve yakın çevrenizdekileri rahatsız edecektir.

Bir dilim meyve: Sahurda çay, kahve gibi içecekler ağız kuruluğunu artırır. Bunların yerine meyve suları tüketmek doğru içecek seçimi olacaktır. Meyve, sebze ve tahıllı gıda tüketimi tükürük akımını hızlandıracağı için ağız kokusunun azalmasını sağlarlar.

Oruçluyken ağız kokusu nasıl önlenir? Ramazan'da ağız kokusunu engellemenin püf noktaları!

RAMAZANDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ağız kuruluğuna bağlı kokuyu engellemek için gün içinde ağız su ile (yutmadan) çalkalanmalıdır.

Ağız bakımına dikkat edilmeli, iftarda ve sahurda gerekli ağzı hijyeni sağlanmalıdır.

Sahurda çay ve kahve tüketiminden uzak durulmalıdır.

Stresten uzak durulmalıdır.

Lokmalar iyice çiğnenmelidir.

Soğan ve sarımsak gibi besinler çiğ olarak tüketilmemelidir.

Enerji içecekleri tüketilmemelidir.

Sigara bırakılmalıdır.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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