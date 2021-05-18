Oruç Reis gemisi ikmal için Antalya Limanı'na yanaştı
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Oruç Reis gemisi ikmal için Antalya Limanı'na yanaştı

Oruç Reis gemisi ikmal için Antalya Limanı'na yanaştı
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına devam eden sismik araştırma gemisi Oruç Reis, ikmal ve bakım için Antalya Limanı'na geldi.

Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına devam eden sismik araştırma gemisi Oruç Reis, ikmal ve bakım için Antalya Limanı'na geldi.

Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran'a kadar sürecek Navtex (denizcilere duyuru) ilanının ardından 23 Aralık 2020'de kentten hareket eden gemi, Antalya'da limana yanaştı.

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis'e, Antalya Limanı'nda bakım ve ikmal yapılacağı öğrenildi.

Oruç Reis'in daha önce 29 Kasım 2020'ye kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmiş, Demre sahasındaki çalışmaların ardından gemi 30 Kasım'da Antalya'ya dönmüştü.

Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran 2021'e kadar sürecek yeni Navtex ilanının ardından gemi, 23 Aralık 2020'de Antalya Limanı'ndan ayrılmıştı.

Sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar 2 boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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