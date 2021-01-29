Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi

29.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:19
Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi

AKDENİZ'de arama çalışmalarına devam eden sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Antalya açıklarında demirledi.

AKDENİZ'de arama çalışmalarına devam eden sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Antalya açıklarında demirledi.

Uzun süredir Akdeniz'de 3 boyutlu sismik araştırmalarına devam eden 86 metre boyunda ve 23 metre genişliğindeki Oruç Reis gemisi, dün Antalya Körfezi'ne demirledi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen günlerde yaptığı açıklamada 2 yılda Akdeniz'de 8 sondaj yapıldığını ve Oruç Reis'in halihazırda Antalya açıklarının güneyinde üç boyutlu sismik araştırmalarına devam ettiğini belirtmişti.


Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi
Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi
Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi
Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Feyza Aktan Acun Ilıcalı Jason Statham İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Okan Buruk Ünal Karaman Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Aralık Evlilik Antalya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 16:22:28. #1.15#
title