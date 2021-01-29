Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi
29.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:19
AKDENİZ'de arama çalışmalarına devam eden sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Antalya açıklarında demirledi.
AKDENİZ'de arama çalışmalarına devam eden sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Antalya açıklarında demirledi.
Uzun süredir Akdeniz'de 3 boyutlu sismik araştırmalarına devam eden 86 metre boyunda ve 23 metre genişliğindeki Oruç Reis gemisi, dün Antalya Körfezi'ne demirledi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen günlerde yaptığı açıklamada 2 yılda Akdeniz'de 8 sondaj yapıldığını ve Oruç Reis'in halihazırda Antalya açıklarının güneyinde üç boyutlu sismik araştırmalarına devam ettiğini belirtmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER