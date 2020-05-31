Oruç Aruoba kimdir? Oruç Aruoba hayatı ve biyografisi!
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Oruç Aruoba kimdir? Oruç Aruoba hayatı ve biyografisi!

Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti. Üzücü haber sonrası vatandaşlar Oruç Aruoba kimdir, Oruç Aruoba hayatı ve biyografisi gibi konuları araştırdı. İşte 72 yaşında hayatını kaybeden Oruç Aruoba'nın hayatı!

31.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:08

Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba 72 yaşında hayata veda etti. Akademisyen olarak başladığı kariyerine yazar, şair ve felsefeci olarak devam eden Oruç Aruoba 'Türkiye'nin Nietzsche'si' olarak adlandırıldı. Peki, Oruç Aruoba kimdir? İşte, Oruç Aruoba hayatı ve biyografisi!

ORUÇ ARUOBA KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Temmuz 1948

Kaç yaşında öldü:71 yıl yaşında,

Nereli: Karamürsel

Eğitim: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Oruç Aruoba, 14 Temmuz 1948 yılında Karamürsel, Kocaeli'de dünyaya geldi. Orta öğrenimini Ankara TED kolejinde tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesine devam etti.

Psikoloji bölümünden lisans ve yüksek lisansını aldıktan sonra aynı üniversitede felsefe bilim uzmanı oldu. 1972 ve 1983 yılları arasında öğretim üyesi olarak görev yapan yazar, felsefe bölümünde doktorasını da tamamladı.

Oruç Aruoba, 1976 yılında bir yıl süre ile Almanya'daki Tübingen Üniversitesinde felsefe semineri üyeliği de yaptı. 1981 yılında da yeni Zelandaya giden yazar, konuk öğretim üyeliği için Victroria Üniversitesinde bulundu.

Akademisyen olarak başladığı kariyerine çevirmen ve yazar olarak devam etmiş düşünce ve edebiyat dünyasına önemli katkıları olan Oruç Aruoba, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli düşünürlerden de biridir.

Oruç Aruoba, aforizmalara dayalı felsefi metinleri başarılı bir şekilde kaleme aldı ve Türkiye'nin Nietzchesi olarak anıldı.

ORUÇ ARUOBA ESERLERİ

Tümceler, Bir Yerlerden Bir Zamanlar,

De ki İşte

Yürüme

Hani

Ol/An

Kesik Esin/tiler

Geç Gelen Ağıtlar

Sayıklamalar

Uzak

Yakın

Ne Ki Hiç

İle

Çengelköy Defteri

Zilif

Doğançay'ın Çınarları

Benlik

Meşe Fısıltıları

David Hume'un Bilgi Görüşünde Kesinlik

Nesnenin Bağlantısallığı (Hume - Kant- Wittgenstein)

A Short Note on the Selby-Bigge Hume

The Hume Kant Read, Tebliğ, Marburg

Oruç Aruoba kimdir? Oruç Aruoba hayatı ve biyografisi!
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