Ortopedi Uzmanı Karaoğlu: Kışın düşmemek için ayakkabı seçimi önemli

KAYSERİ (DHA) - ORTOPEDİ ve Travmatoloji Uzmanı Prof.Dr Sinan Karaoğlu, kış aylarında buzlanma nedeniyle vatandaşların yürümesi konusunda uyarılarda bulunarak " Kışın ayakkabı seçimi çok önemli. Öncelikle kendinize uygun ayakkabı giyin, küçük adımlar atın, ellerinizi cepten çıkarın dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.Dr Sinan Karaoğlu kışın kar ve buzlanma nedeniyle sık sık kaza yaşandığına ve bu nedenle kemik kırılması ya da kas zedelenme oranlarının arttığına dikkat çekerek karlı ve buzlu havada yürüme teknikleri ile ilgili şu bilgileri verdi: "Kış aylarında yerlerin kayganlaşması nedeniyle tehlikeli durumlar sık yaşanıyor. Basit tedbirlerle bu riskleri bertaraf etmek mümkün. Öncelikle kullandığımız ayakkabılara dikkat etmemiz gerekiyor. Dışarıda dolaşırken kaymayan ayakkabılar seçilmeli. Aynı zamanda karlı buzlu havalarda küçük adımlarla yürümemiz gerekiyor dengeyi iyi sağlayabilmek için. Bunun haricinde elleri mutlaka boş bırakmaya dikkat etmek gerekir. Eller cepteyken ani bir düşme sırasında kendimizi korumak çok mümkün değil. Ayrıca elde çanta taşımak da aynı riski doğurur. Bu nedenle özellikle el çantası yerine sırt çantası kullanmak mantıklıdır" dedi.

AYARI İYİ YAPILMAMIŞ KAYAK MALZEMELERİ KAZAYA NEDEN OLUR

Kayak sporu yapanları da kazalara karşı uyaran Karaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kış sporlarında da dikkatli olmamızda fayda var. Özellikle ekipmanlar önemlidir; ayakkabılarımız, eldivenlerimiz, kaskımız bunların kişiye ait olması önemlidir. Çünkü bu ekipmanların kişinin özelliklerine ve ağırlığına uygun olarak ayarlanması gerekiyor. Kış aylarında iyi ayarlanmamış kiralık kayaklar nedeniyle ciddi yaralanmalar ortaya çıkabiliyor. Ağırlık ayarı yapılmadıysa kayaklar ayakkabıdan çıkmıyor ve dizde dönme tarzında yaralanmalar oluyor. Kayak yaralanmalarında ön çapraz bağ ve kaval kemiği kırıkları genellikle bu şekilde oluşuyor. Board sporunda yaşanan kazalar ise daha farklı. Daha çok üst kısımda dirsek, omuz, el boyun şeklinde yaralanmalara rastlıyoruz"

KALÇA KEMİK KIRIKLARINA DİKKAT

Kış ayında özellikle ileri yaş gurubunda kalça kemiklerinde kırıklar yaşandığı söyleyen Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, "Belli bir yaşın üstünde kemiklerde bir zayıflama oluyor. Bizim osteoporoz dediğimiz halk arasında ise kemik erimesi diye bilinen durumlarda; kişinin kemikleri kırılgan hale geliyor. Dolayısıyla basit düşmelerde bile kalça kırıkları görülüyor. Özellikle ileri yaş hastalarda kırıkların iyileşmesi daha geç olduğundan hastanın zahmetli ve uzun bir süreç yaşamasına yol açıyor. Karlı ve buzlu havalarda zorunlu haller dışında ileri yaş guruplarının dışarı çıkmamasını öneriyoruz. Çıkmaya mecbursa bile dengeyi sağlamak adına tedbir almasında ve çok dikkatli olmasında fayda var" şeklinde konuştu.