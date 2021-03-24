Ortaokul sınavları ertelendi mi? Ortaokul sınavları iptal mi?

MEB'den yüz yüze sınav açıklamasından sonra ortaokul sınavları ertelendi mi sorusu ile ortaokul sınavları iptal mi oldu soruları yanıt aranmaya başladı. MEB'den gelen son dakika açıklamasında hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağı bildirildi. Peki, Ortaokul sınavları iptal mi oldu? Ortaokul sınavları ertelendi mi? İşte detaylar...

MEB'den gelen son dakika açıklamasında hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağı bildirildi. Bu noktada, ortaokul sınavları hakkında açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Peki, ortaokul sınavları ertelendi mi? Ortaokul sınavları iptal mi?İşte tüm detaylar...

ORTAOKUL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Ortaokulsınavlarının iptal olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Sınavların iptaline ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberler.com.'da yer alacak.

Bakan Ziya Selçuk, ara tatil ve okulların kapanması ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok."

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." ifadelerini kullandı.

ORTAOKUL SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB, hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını bildirdi. Lise son sınıfların yüz yüze sınavları devam edecek ve 16 Nisan'a kadar tamamlanacak.