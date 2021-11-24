Etiyopya'da ortalığı ayağa kaldıran fotoğraf! Tüm dünyadan gizledikleri esirlerin görüntülerini yayınladılar

Etiyopya'da isyancılar ile hükümet güçleri arasındaki çekişme devam ediyor. Ülkeden gelen son fotoğraf ise ortalığı ayağa kaldırdı. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in cepheye gitmesinin ardından isyancılar tarafından paylaşılan fotoğrafta binlerce esir askerin görüntüleri yer aldı.

"ŞEHRİ SAVUNMAYA HAZIR OLUN" ÇAĞRISI

İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) başkent Addis Ababa'ya kadar yaklaşmasıyla dünya Doğu Afrika ülkesinden gelecek haberler i beklemeye başladı. Kasım ayına gelinmesiyle çatışmalar alevlendi, isyancılar Addis Ababa'ya 400 kilometre uzaklıktaki iki kenti ele geçirdi. Başkent sakinlerine silahlarını kaydettirme ve şehri savunmaya hazır olma çağrısı yapıldı.

CEPHE HATTINA GİTTİ

2019 yılında Nobel Barış Ödülü kazanan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Pazartesi günü isyancılarla savaşmak için cephe hattına gideceğini Twitter hesabından ilan etti.

ESİR ASKERLERİN VİDEOSUNU PAYLAŞTILAR

Yaklaşık 5 milyon kişinin yaşadığı başkente yürüyen isyancı TPLF, Abiy Ahmed'in cepheye gitmesi üzerine sosyal medya hesabından ise binlerce Etiyopya askerinin savaş esiri olduğunu gösteren bir video paylaştı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet