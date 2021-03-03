Ortaköy Kültür Merkezi Beşiktaş'ta yeniden hayata geçiyor

Beşiktaş Belediyesi, 2015 yılından beri hizmete kapalı olan Ortaköy Kültür Merkezi'ni yenilenen haliyle sanatseverlerin hizmetine açıyor. İçerisinde birçok yenilikle kapılarını açacak olan kültür merkezi müjdesini ise Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat verdi.

Beşiktaş'ta yaklaşık 6 senedir sanatseverlerin hizmetine kapalı olan Ortaköy Kültür Merkezi, yakın zaman içerisinde yenilenmiş haliyle tekrar kapılarını açıyor. Birçok yeniliği bünyesinde barındıracak olan merkezi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Akpolat'a ziyareti sırasında sanatçılar Zülfi Livaneli ve Sunay Akın da eşlik etti. Yaptığı ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat düşüncelerini şu şekilde ifade etti.

"BEŞİKTAŞ'I KÜLTÜR VE SANATIN BAŞKENTİ YAPACAĞIZ"

Beşiktaş Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; Sayın Zülfü Livaneli ve Sunay Akın ile birlikte kültür merkezimizde yeni bir sanat anlayışını, yeni bir mekan anlayışının detaylarını konuştuk. Beşiktaşımızın kültür sanat hayatını farklılaştıracak ve zenginleştirecek yeni projeleri hayata geçirmek için çalışmalara başladık.

Beşiktaş pandemi sonrası yaşama her alanda hazırlanan bir belediyedir. Sanatın toplumsal ve özgürlükçü ruhunu hep birlikte soluyacağız. Sanatın dayanışma ruhunu Beşiktaş'tan ülkemize taşımak için gerekli her türlü çabayı sergileyeceğiz.

Sanatın ve sanatçının özgür ruhu Beşiktaş'ın özgür ruhuna eşlik edecek. Yeniden hayata ve hayatın bütün güzelliklerine pencere açacağız. Ortaköy Kültür Merkezi yeni yaşamın, yeni sanatın merkezi olacak. Biz göreve gelirken Beşiktaş'ı kültür ve sanatın başkenti yapacağımıza dair söz vermiştik. Bunun için azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı