Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı Beşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta çökme meydana geldi. Olayda hafif yaralan kadın hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu Mecidiye Köprüsü Sokak'ta akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Olayda hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Araç trafiğine kapalı olan, kumpircilerin yoğunlukta olduğu Mecidiye Köprüsü Sokak'ta çökme meydana geldi. Ekipler bölgeye gelirken, olayda hafif yaralan kadın hastaneye kaldırıldı. Kaynak: DHA