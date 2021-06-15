Ortahisar Belediye Başkanı Ateş'ten CHP'li vekile cevap
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ortahisar Belediye Başkanı Ateş'ten CHP'li vekile cevap

Ortahisar Belediye Başkanı Ateş'ten CHP'li vekile cevap
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan tarafından dün TBMM'de yapılan basın açıklamasında 'Ortahisar Kalesi'nde bulunan Türk Bayrağı'nın indirilerek yerine bez parçası asıldı' açıklamasının ardından Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Sarıaslan'a cevap verdi.

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan tarafından dün TBMM'de yapılan basın açıklamasında 'Ortahisar Kalesi'nde bulunan Türk Bayrağı'nın indirilerek yerine bez parçası asıldı' açıklamasının ardından Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Sarıaslan'a cevap verdi.

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 'Ortahisar Kalesi'nde bulunan Türk Bayrağı'nın indirilerek yerine bez parçası asıldı' açıklaması Nevşehir kamuoyundan büyük tepki gördü. Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş yaptığı yazılı açıklama ile CHP'li Sarıaslan'a cevap verirken şahsına ve beldesine yapılan tüm hakaret ve suçlamalar ile ilgili hukuki sürecin başlatılacağını söyledi. Ateş, "Bilindiği üzere birkaç gündür sosyal medya ve basında; 'Ortahisar Kalesinde asılı olan Türk Bayrağının indirilerek yerine başka bir bayrak asıldığı iddialarıyla' Kasabamız ve şahsımla ilgili yıpratma kampanyası başlatılmıştır. Kimsenin şüphesi olmasın ki Ortahisar Kalemizin zirvesinde bulunan ve yıllardır aynı noktada aralıksız şekilde dalgalanmakta olan şanlı Türk Bayrağımız ilelebet dalgalanmaya devam edecektir. Hiçbir kasıt ve kötü niyet taşımadan sadece İstanbul'un Fethini anmak ve anlamlandırmak üzere belli bir süre için, 29 Mayıs 2021 tarihinde kasabamızda bulunan Karataş Kalesine gururla asmış olduğumuz yeşil zemin üzerine üç hilalli Osmanlı Sancağına ise; önce bez parçası sözünü kullanan, ardından olayın anlaşılmasıyla beraber ve gelen tepkiler üzerine aynı gün kamuoyundan ve Nevşehirli hemşehrilerimizden özür dileyerek paylaşımlarını silen CHP Nevşehir Milletvekilimizi bundan sonra daha sağduyulu davranmaya ve düşünerek açıklama yapmaya davet ediyorum. Vatanı için büyük dedesi Yemen'de şehit olan bana; Türk Bayrağımızın kıymetini ve Üç Hilalin anlamını öğretmeye çalışmak sadece acziyettir. Ayrıca unutulmaması gerekir ki şanlı Türk Bayrağımız ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece bir gruba ya da partiye ait değildir. Hepimizin ortak değeridir. Bu konu üzerinden sosyal medya veya basın yoluyla, şahsıma ve beldeme yapılmış tüm hakaret vb. suçlamalarla ilgili hukuki süreç, avukatlarım aracılığı ile başlatılacaktır. Kamuoyuna saygılarımla duyurur ve destek olan herkese teşekkür ederim" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Üstü kapalı mesaj verdiler! İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı
Üstü kapalı mesaj verdiler! İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Sedat Peker Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tan Taşçı Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ortahisar Belediye Başkanı Ateş'ten CHP'li vekile cevap - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 11:08:48. #1.14#

title