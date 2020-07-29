Ortahisar Ayasofya Cami, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
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Ortahisar Ayasofya Cami, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Ortahisar Ayasofya Cami, ziyaretçilerini ağırlamaya başladıTRABZON'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, telekonferans bağlantısıyla tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından açılışı yapılan Ortahisar Ayasofya Camii, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

29.07.2020 12:54 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:04

Ortahisar Ayasofya Cami, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

TRABZON'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, telekonferans bağlantısıyla tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından açılışı yapılan Ortahisar Ayasofya Camii, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 2 yıl aranın ardından ibadet ve ziyarete açılan tarihi mekandaki fresklerin özel sistemle örtüldüğü, bazı yerlerin de özel camla kaplandığı görüldü.

Türkiye'nin inanç turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı ile 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camisi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekanlar, Bakan Ersoy'un katılımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açıldı.

2 YIL SONRA CEMATİYLE BULUŞTU

İstanbul'da Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından Trabzon'da, 7 yıl önce müzeden camiye dönüştürülerek restorasyonu başlatılan Ortahisar Ayasofya Camii de ibadete açılmış oldu. Cami, 2 yıl süren çalışmaların ardından cemaatiyle buluşurken, yerli ve yabancı turistleri de ağırlamaya başladı. Tarihi mekanda, bir yandan ibadetler yapılırken, diğer yanda tarihi dokuyu görmek isteyenler ise gezi ve incelemelerini sürdürüyor. İbadet ve ziyarete açılan tarihi mekandaki fresklerin özel sistemle örtüldüğü, bazı yerlerin de özel camla kaplandığı görüldü. Bu sistem namaz vaktinde otomatik olarak örtüldükten sonra, namaz bitiminde de tekrar ziyaretçilere açılacak.

'ÇOK ETKİLENDİM'

Açılışı yapılan Ayasofya Cami'ni ziyaret eden Burhan Şahin, 'İstanbul Ayasofya'nın açılışına gidemedim, şimdi Trabzon'daki Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Ben de geldim, namazımı kıldım, Allah niyetlerinizi kabul etsin. Çok etkilendiğim bir atmosferde bulundum' dedi. Hüseyin Büyük de, 'Fatih'in ruhunu burada yaşıyorum. Namazımı kıldım üzerimde çok güzel bir hafiflik var' ifadesinde bulundu.

AYASOFYA CAMİİ

Ayasofya, yüzyıllar boyunca şehri ziyarete gelen seyyah ve araştırmacıların ilgisini çekmiştir. 1868 yılında harap durumda olan caminin Bursalı Rıza Efendi'nin teşvikleriyle yeni baştan onarıldığı bilinmektedir. Bina, 1'inci Dünya Savaşı yıllarında sırasıyla depo, hastane ve son olarak yine cami olarak kullanılmıştır. 1958-1962 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburg Üniversitesi'nin işbirliği ile restore edilerek 1964 yılından sonra müze olarak ziyarete açılmıştır. Geç Bizans kiliselerinin güzel bir örneği olan yapı, kare-haç planlıdır ve yüksek bir merkezi kubbeye sahiptir. Yapı ana kubbenin etrafında değişik tonozlarla örtülmüş, çatı farklı yükseklikler verilerek kiremitle kaplanmıştır. Üstün bir işçiliğin görüldüğü taş plastiklerde Hristiyan sanatının yanı sıra Selçuklu Dönemi İslam sanatının da etkileri görülmektedir. 2012 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen, freskleri asma tavan ve özel perdelerle kapatılan Ayasofya, 2013 yılında kılınan cuma namazıyla resmen ibadete açılmıştı.

Ortahisar Ayasofya Cami, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Kaynak: DHA

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