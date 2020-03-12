Adana'da bir kişi borcunu ödediğine inandıramadı, canından oldu! Adana'nın Yüreğir ilçesinde ödediklerini savundukları borcun ödenmediği iddiasıyla bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, bir kişi ise yaralandı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Adana'da tavuk ticareti yapan Ali Al ve Mehmet G.'nin iddia edilen 56 bin liralık borçları bir kişinin canına mal oldu. Mehmet G.'nin borcunu ödemeden vefat ettiğini söyleyen Tufan Y. (32) ve Tamer Y. (20), ödemenin yapıldığını kabul etmeyerek Ali Al'ı ve Abdullah A.'yı bıçakladı. Olay sonrası Ali Al kayatını kaybederken, diğer kişi yaralı olarak kurtuldu.

SALDIRGANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kardeşlerin cinayeti, Ali Al'ın ortağı olan ve aldığı tavukların borcunu ödemeden hayatını kaybeden Mehmet G.'den alacakları 56 bin lirayı istemeleri üzerine verilen 'ödedik' yanıtı üzerine işledikleri ortaya çıktı. Olay, Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde 7 Mart günü meydana geldi. Canlı tavuk alım-satımı yapan Tufan Y. ve kardeşi Tamer Y., geçen yıl ölen Mehmet G.'ye 56 bin liralık tavuk sattı. Mehmet G., borcunu ödemeden hayatını kaybetti. Bunun üzerine kardeşler, Mehmet G.'nin ortakları Ali Al ve Abdullah A.'dan parayı ödemelerini istedi. İkili ise borçlarının 20 bin lira olduğunu ve ödediklerini savundu. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Tufan Y. yanında getidiği bıçakla Ali Al ve Abdullah A.'yı bıçakladı. Ağır yaralanan Ali Al kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Polis, olaydan sonra kaçan Tufan Y. ve Tamer Y.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Kardeşler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA