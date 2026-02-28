İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu

ABD ve İsrail’in ortak saldırılarının ardından İran; Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'deki ABD üslerini vurdu. BAE'nin başkenti Abu Dabi'de peş peşe patlamalar meydana geldi.

HALK SIĞINAKLARA KAÇIŞTI

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de de şiddetli bir patlama sesleri duyuldu. Bölgeden gelen görüntülerde; patlamanın ardından siyah dumanlar yükseldiği görülürken halk panik içinde sığınaklara kaçtı. Görüntülerde bir kişinin kucağında çocukla koştuğu anlar dikkat çekti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın Abu Dabi'de ABD üssünü hedef aldığı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.