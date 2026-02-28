İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu
ABD-İsrail ortak saldırılarının ardından İran bölge ülkelerinin ABD üslerini vurdu. Katar ve Bahreyn'deki patlamaların ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de de büyük bir patlama duyulduğu bildirildi. Abu Dabi'deki patlamaların ardından halkın panik içinde sığınaklara kaçtığı görüldü. Görüntülerde bir kişinin kucağında çocukla koştuğu anlar dikkat çekerken saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD ve İsrail’in ortak saldırılarının ardından İran; Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'deki ABD üslerini vurdu. BAE'nin başkenti Abu Dabi'de peş peşe patlamalar meydana geldi.
HALK SIĞINAKLARA KAÇIŞTI
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de de şiddetli bir patlama sesleri duyuldu. Bölgeden gelen görüntülerde; patlamanın ardından siyah dumanlar yükseldiği görülürken halk panik içinde sığınaklara kaçtı. Görüntülerde bir kişinin kucağında çocukla koştuğu anlar dikkat çekti.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İran'ın Abu Dabi'de ABD üssünü hedef aldığı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.