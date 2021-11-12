Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

ESKİŞEHİR (Bültenler) - 55 öğrenci ve 8 öğretim üyesinden oluşan ODTÜ planlama ekibi Türkiye'de birçok alanda örnek gösterilen Eskişehir'i tanımak ve projeler üretmek üzere teknik gezi düzenlediler. Trenle Eskişehir'e gelen ekip kenti gezdi. Teknik gezi kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesini de ziyaret eden öğrenciler ve öğretim üyeleri, Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci ve İmar ve Şehircilik Dairesi İmar Planlama Şube Müdürlüğü tarafından karşılandı. Meclis salonunda ağırlanan planlama ekibine Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı zamanda şehir plancısı olan Senem Ekinci ve belediye şehir plancıları tarafından kentin planlama tarihi, turizm, tarım ve sanayi potansiyeli, kültür ve sanat etkinlikleri gibi konularda sunum yaptılar.

Bilgilendirme toplantısı sonrasında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile bir araya gelen ODTÜ öğrencileri ve öğretim üyeleri, Başkan Büyükerşen ile hatıra fotoğrafı çekildi. Eskişehir'e hayran kaldıklarını belirten ODTÜ öğrencileri ve öğretim üyeleri, Büyükşehir Belediyesine bilgilendirme toplantısı ve yapılan çalışmalar için teşekkür etti.

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