Ortaca'da KDV denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ortaca'da KDV denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ortaca'da KDV denetimi

Ortaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri temel gıda ürünlerinde yüzde 8'lik KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi sonucu yeni fiyatların ürünlere yansıyıp yansımadığını kontrol etmek üzere ilçe sınırlarında bulunan marketleri denetledi.

Ortaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri temel gıda ürünlerinde yüzde 8'lik KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi sonucu yeni fiyatların ürünlere yansıyıp yansımadığını kontrol etmek üzere ilçe sınırlarında bulunan marketleri denetledi.

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, temel gıda maddelerinde uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi oranı yeniden belirlendi. Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Resmi gazetede de yayımlanan karar, 14 Şubat Pazartesi günü itibariyle yürürlüğe girdi. Bu değişiklik üzerine Ortaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz de ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren marketlerde, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülüp düşürülmediğini kontrol etmek üzere denetime çıktı. Farklı birçok işletmeye yönelik denetimlerde, onlarca çeşit gıda ürününü tek tek inceleyen zabıta müdürlüğü ekipleri, yüzde 7'lik KDV uygulanıp uygulanmadığı, raf fiyatları ve kasa fiyatları arasında farklılık olup olmadığına yönelik kontrolleri yaptı.

Bu konudaki şikayetlerin Ticaret Bakanlığı Alo 175 numaralı telefon hattına bildirilmesi gerektiği açıklandı. - MUĞLA

Ortaca'da KDV denetimi

Ortaca'da KDV denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Katma değer vergisi, Ortaca Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, cumhurbaşkanı, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title