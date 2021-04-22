Ortaca'da KADES tanıtıldı, vatandaşlara maske dağıtıldı
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Ortaca'da KADES tanıtıldı, vatandaşlara maske dağıtıldı

Ortaca'da KADES tanıtıldı, vatandaşlara maske dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Ortaca ilçesinde polis ekiplerince KADES uygulaması tanıtıldı, vatandaşlara maske dağıtıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde polis ekiplerince KADES uygulaması tanıtıldı, vatandaşlara maske dağıtıldı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince Perşembe ve Cuma günleri bankalar bölgesinde vatandaşların KADES Uygulaması (Kadın Acil Destek) hakkında bilgilendirilmesine yönelik stant açıldı. Stantta dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hastalığından korunmak için maske, mesafe, temizlik konusunda da bilgilendirme yapıldı. Tanıtım sırasında 200 adet maske ve 450 adet broşür dağıtımı yapıldı. Kadın vatandaşların kullanmış oldukları cep telefonlarına KADES uygulaması yüklendi, ihtiyaç duyulması halinde kullanıma açık hale getirildi. - MUĞLA

Ortaca'da KADES tanıtıldı, vatandaşlara maske dağıtıldı
Ortaca'da KADES tanıtıldı, vatandaşlara maske dağıtıldı
Ortaca'da KADES tanıtıldı, vatandaşlara maske dağıtıldı
Ortaca'da KADES tanıtıldı, vatandaşlara maske dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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