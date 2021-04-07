Ortaca'da Eğitim Bir-Sen'den emekli amirallerin açıklamasına tepki
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Ortaca'da Eğitim Bir-Sen'den emekli amirallerin açıklamasına tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ortaca'da Eğitim Bir-Sen'den emekli amirallerin açıklamasına tepki

Eğitim Bir-Sen Ortaca İlçe Temsilciliği, emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Eğitim Bir-Sen Ortaca İlçe Temsilciliği, emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Demokrasi ve Şehitler Meydanında, Eğitim Bir-Sen tarafından bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterildi.

Ortaca İlçe Temsilci Bayram Topcu, tarafından yapılan açıklamada; "Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, Silahlı Kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi." denildi.

Açıklamanın devamında: "Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilenmektedir. "Deniz kuvvetleri emeklisi" sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibariyle göstermiştir ki bunlar olsa olsa "amiral eskisi"dir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 103 vesayet mankurtu; Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden "fikir beyanı" adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri "muhtıra çağrışımlı" bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir.

Kimi çevrelerin içeriğindeki darbe hevesini örtmeye, tahfif ederek masumlaştırmaya ve üstelik sahiplenmeye kalkıştığı bu açıklama, her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinebilecek bir durum değildir. Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülü yoktur. Bu nedenle emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşünülemez. Milletimiz, açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranların ve yayanların da farkındadır" denildi - MUĞLA

Ortaca'da Eğitim Bir-Sen'den emekli amirallerin açıklamasına tepki
Ortaca'da Eğitim Bir-Sen'den emekli amirallerin açıklamasına tepki
Ortaca'da Eğitim Bir-Sen'den emekli amirallerin açıklamasına tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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