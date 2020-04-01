Ortaca Belediyesi kapalı kalan işletmelerden kira almayacak Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyeye ait taşınmazlarda faaliyet gösteren kiracılardan iş yerleri tekrar açılıncaya kadar kira alınmayacağını bildirdi.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyeye ait taşınmazlarda faaliyet gösteren kiracılardan iş yerleri tekrar açılıncaya kadar kira alınmayacağını bildirdi.

Esnafın yanında olduklarını belirten Başkan Uzundemir, şunları kaydetti: "Belediyemize ait taşınmazlarda kiracı olan işletmelere faaliyetlerin durdurulduğu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek. Ayrıca bu süreler kadar sözleşme süresinin uzatılmasına karar verildi. Kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerleri arasında olmamakla birlikte koranavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira sözleşmelerinden kaynaklanan borçlarının ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınarak, belediye alacaklarının ertelenmesi kararına vardık. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle iş yeri faaliyetlerini durduran Ortaca Belediyesi kiracılarından, faaliyetleri tekrar başlayana kadar kira alınmayacaktır. Kiracılarımızdan bu süre zarfında işçi çıkarmamalarını bekliyoruz. Dayanışma ile bu süreci birlikte atlatacağız." - MUĞLA

Kaynak: İHA