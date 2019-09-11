Orta Doğu'ya yumurta ihracatı

11.09.2019 10:18

Bandırma Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Aytekin, "Bölgemizde şu anda günde 2 milyon yumurta üretiliyor. Bu da yılda yaklaşık 700 milyon yumurta demek. Katar, Kuveyt ve Suriye gibi ülkelere yaklaşık haftalık 200 tır civarı ortalama ihracatımız var." dedi.

Aytekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurt dışına yumurta ihracatının Irak hariç diğer ülkelere sürdüğünü söyledi.

Irak'a da ihracat yapılabilmesi için Ticaret ile Tarım ve Orman Bakanlıkları nezdinde çalışmaların sürdüğünü belirten Aytekin, şöyle devam etti:

"Bölgemizde şu anda günde 2 milyon yumurta üretiliyor. Bu da yılda yaklaşık 700 milyon yumurta demek. Katar, Kuveyt ve Suriye gibi ülkelere yaklaşık haftalık 200 tır civarı ortalama ihracatımız var. Şu anda güncel fiyatlar 30 kuruş civarında. Üretici olarak maliyetimiz 35 kuruş. Yaz aylarında 15-18 kuruşa yumurta satmak zorunda kaldık, hayvanlarımızı gençleştiremedik. O sebepten önümüzdeki aylarda yumurtada bir yokluk çekebilir Türkiye, bu da fiyatları yükseltebilir."

Yılın ilk 3 ayında sektörün durumunun iyi olmasına karşı daha sonra Irak'ın Türkiye'den yumurta ithalatını durdurması nedeniyle sektörün zor günler geçirmeye başladığını dile getiren Aytekin, "2006 yılında kurulan birliğimizin üretiminin yüzde 70'i Irak'a ihraç ediliyordu. Irak ana pazardı. Nisan 2019'da bu ülke, Türkiye'den ithalatını sonlandırınca yumurta sektörü için sorunlar başladı. En büyük pazarımız olan Irak'ın vazgeçmesine karşı yetersiz de olsa Katar, Suriye ve Kuveyt'e ihracat yapıyoruz. Bu arada ağırlıklı olarak İstanbul ve Trakya'ya satışlarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Birliklerinin tavuk kapasitesinin 3 milyon olduğunu, halen 2 milyon tavuğa sahip bulunduklarını vurgulayan Aytekin, 21 Ağustos'ta Tarım ve Ormancılık Bakanlığınca yapılan "Yumurta Sektöründe Üretim Planlaması Toplantısı"nda alınan kararlar hakkında şu bilgileri verdi:

"Toplantıda şu noktalar belirlendi. Bu kanuna bağlı olarak kurulan üretici birliklerinin yetkileri artırılıp güçlendirilmelidir. Üretim planlaması kapsamında yurt içi üretim ve ticari civciv ihracatı dikkate alınarak damızlık civciv ithalat ihtiyacı belirlenmelidir. Mevzuata aykırı yumurta pazarlamasının önüne geçilmeli ve denetimler artırılmalıdır. Yumurta ve yumurta ürünleri (yumurta tozu, likit yumurta vb.) üretimi, ulusal ve uluslararası pazarlama tekniklerinin geliştirilmesi konusunda sektörün ve sektörün dahil olduğu üretici örgütünün Ar-Ge ve pazarlama çalışmaları yapması gerekir. Mevcut kurulu ve fili kümes kapasiteleri yeniden belirlenmelidir. İhtiyaç ve üretim planlaması doğrultusunda ihtiyaç fazlası yatırımlarla ilgili desteklemenin yapılmaması gerekir. 100 haftalık yumurtacı tavukların üretimden çıkarılması (zorunlu kesime gönderilmesi), değişik kurum/kuruluşların civciv ve tavuk üretiminin yasaklanması, çıkma tavukların zorunlu kesime gönderilmesinin takibinin araç takip sistemiyle yapılması, 21 gün olarak uygulanan ara dönemin uzatılması zorunludur."

Kaynak: AA