Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Fulani kabilesi çobanları
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Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Fulani kabilesi çobanları

04.01.2021 11:00 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:06

Hayvan pazarından genel görüntüler Fulani göçebelerinin hayvanlarla ilgilenmesi Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'ye 45 kilometre uzaklıkta kurulan büyükbaş hayvan pazarı, Çad, Sudan ve Kamerun gibi ülkelerden ticaret ve hayvan alım satımı için gelen Fulaniler etnik grubuna...

Hayvan pazarından genel görüntüler

Fulani göçebelerinin hayvanlarla ilgilenmesi Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'ye 45 kilometre uzaklıkta kurulan büyükbaş hayvan pazarı, Çad, Sudan ve Kamerun gibi ülkelerden ticaret ve hayvan alım satımı için gelen Fulaniler etnik grubuna mensup çobanların buluşma noktası. Dünyanın en büyük yarı göçebe halklarından Fulaniler, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak göçebe yaşam tarzlarını sürdürüyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Fulani kabilesi çobanları
Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Fulani kabilesi çobanları
Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Fulani kabilesi çobanları
Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Fulani kabilesi çobanları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nacer Talel

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