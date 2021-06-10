Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Ngrebada, Devlet Başkanı Touadera'ye istifasını sundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Ngrebada, Devlet Başkanı Touadera'ye istifasını sundu

Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Ngrebada, Devlet Başkanı Touadera'ye istifasını sundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Firmin Ngrebada sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gerekçe belirtmeden hem kendi hem de hükümetinin istifasını Devlet Başkanı Faustin Archange Touadera'ya sunduğunu duyurdu.

Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Firmin Ngrebada sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gerekçe belirtmeden hem kendi hem de hükümetinin istifasını Devlet Başkanı Faustin Archange Touadera'ya sunduğunu duyurdu.

Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Firmin Ngrebada, Devlet Başkanı Faustin Archange Touadera'ya istifasını sundu. Ngrebada sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gerekçe belirtmeden hem kendi hem de hükümetinin istifasını Devlet Başkanı Touadera'ya sunduğunu duyurdu. İstifa kararı, Touadera'nın 5 yıllık yeni bir dönem için yeniden seçilmesinden 5 ay sonra geldi.

Eski Genelkurmay Başkanı olan Ngrebada, 2019'un başından bu yana Başbakanlık koltuğunda oturuyordu.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Albert Yaloke Mokpeme ise, Ngrebada'dan görevde kalması ve yeni bir hükümet kurmasının istenebileceğini ifade ederek, "Başbakanın devam edip etmediğini birkaç saat içinde öğreneceğiz" dedi. - BANGUİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Hasibe Eren Şeyma Subaşı Rahşan Gülşan
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Ergin Ataman Aziz Yıldırım Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Ngrebada, Devlet Başkanı Touadera'ye istifasını sundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 19:13:35. #1.16#

title