Örnek temizlik işçisine çeyrek altın ödülü
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Örnek temizlik işçisine çeyrek altın ödülü

Örnek temizlik işçisine çeyrek altın ödülü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'un İskilip ilçesinde temizlik yaptığı sırada bulduğu cep telefonu ve cüzdanı sahibine teslim eden temizlik işçisi çeyrek altınla ödüllendirildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde temizlik yaptığı sırada bulduğu cep telefonu ve cüzdanı sahibine teslim eden temizlik işçisi çeyrek altınla ödüllendirildi.

İskilip Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Satılmış Aktaş, geçtiğimiz hafta temizlik yaptığı sırada yolda bir cep telefonu ve cüzdan buldu. Aktaş, bir süre yaptığı araştırmanın ardından bulduğu cep telefonu ve cüzdanın sahibini bularak teslim etti. Temizlik işçisinin bu örnek davranışına İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük de, kayıtsız kalmadı. Aktaş'ı makamında kabul eden Başkan Ali Sülük, Aktaş'ı örnek davranışından dolayı teşekkür ederek çeyrek altınla ödüllendirdi.

Başkan Ali Sülük yaptığı açıklamada, "Görevi esnasında bulduğu cüzdanı sahibine teslim eden Belediyemiz Temizlik İşleri Personelimize, teşekkür belgesini takdim ettik. Kendisini göstermiş olduğu dürüst davranış ve fedakar çalışmalarından dolayı tebrik ederim" dedi.

(Bilal Arıcı/ İHA)

Örnek temizlik işçisine çeyrek altın ödülü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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