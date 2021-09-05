Ormanlık alanlara giriş yasağı uzatılınca, masasını kapan Konyaaltı Sahili'ne koştu
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Ormanlık alanlara giriş yasağı uzatılınca, masasını kapan Konyaaltı Sahili'ne koştu

İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk - Haberler | Güncel

Ormanlık alanlara giriş yasağı uzatılınca, masasını kapan Konyaaltı Sahili'ne koştu Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında giriş yasağı ve mangal yakma süresinin uzatıldığı Antalya'da, insanların adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

Ormanlık alanlara giriş yasağı uzatılınca, masasını kapan Konyaaltı Sahili'ne koştu

ANTALYA - Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında giriş yasağı ve mangal yakma süresinin uzatıldığı Antalya'da, insanların adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Vatandaşlar, mangal yakamasa da evden yiyeceklerini getirerek aileleri ile keyifli zaman geçirdi.

Manavgat ilçesinde başlayan ve çevre ilçelere yayılarak 10 gün boyunca süren orman yangınları 75 bin hektar alanı küle çevirdi. Bölgede yangın riskinin olması dolayısı ile ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi. Getirilen yasak ise 30 Eylül' kadar uzatıldı. Yasaklardan dolayı uzun süredir ormanlık alanlara gidemeyen ve piknik yapamayan insanlarda soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Masasını, sandalyesini kapanlar Konyaaltı sahilinin etrafındaki yeşil alanlara akın etti. Bazı vatandaşlar ağaç aralarına hamak kurdu. Aileleri ile birlikte keyifli bir pazar günü geçiren vatandaşlar, mangal yakamasalar da denize karşı piknik yaptı. Vatandaşlar, mangal yakamasa da evden yiyeceklerini getirerek aileleri ile keyifli zaman geçirdi.

"Ormanlara gidemiyoruz, bu iyi bir şey"

Komşusuyla birlikte Konyaaltı Sahiline gelen ve ormanlık alanlara giriş yasağının uzatılmasından memnun olduğunu dile getiren Şükrü Toka, "Vallahi 2 senedir ilk kez geliyoruz. Komşumla geldik onun sayesinde ayağımızı denize yeni sokacağız. Korona virüs dolayısı ile gelmiyorduk, aşımızı da vurulduk ama bu konuda çok titiz davranıyoruz. Şuan ormanlara falan gidemiyoruz ama bu iyi bir şey. Ormanlarda piknik yapanlar oluyor. İnsanlarımız biraz bilinçli değil. Sigara izmaritlerini atıyorlar. Dikkatli olmak lazım" diye konuştu.

Ormanlık alanlara giriş yasağı uzatılınca, masasını kapan Konyaaltı Sahili'ne koştu
Ormanlık alanlara giriş yasağı uzatılınca, masasını kapan Konyaaltı Sahili'ne koştu
Ormanlık alanlara giriş yasağı uzatılınca, masasını kapan Konyaaltı Sahili'ne koştu
Ormanlık alanlara giriş yasağı uzatılınca, masasını kapan Konyaaltı Sahili'ne koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk

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Ormanlık alanlara giriş yasağı uzatılınca, masasını kapan Konyaaltı Sahili'ne koştu - Haberler
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