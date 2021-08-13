Son dakika haberleri | Ormanlık alanda yeniden çıkan yangını muhtar söndürdü
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Son dakika haberleri | Ormanlık alanda yeniden çıkan yangını muhtar söndürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Ormanlık alanda yeniden çıkan yangını muhtar söndürdü Yangını duyan muhtar, yangın söndürme tüpünü kapıp ormana koştu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçtiğimiz günlerde yanan ormanlık alanda yeniden yangın çıktığını duyan mahalle muhtarı, yangın tüpünü kapıp ormana koştu.

Ormanlık alanda yeniden çıkan yangını muhtar söndürdü

Yangını duyan muhtar, yangın söndürme tüpünü kapıp ormana koştu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçtiğimiz günlerde yanan ormanlık alanda yeniden yangın çıktığını duyan mahalle muhtarı, yangın tüpünü kapıp ormana koştu. Muhtarın müdahalesi sonrasında yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Eskihisar Feribot Yolu üzerinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde ateşe verilerek yakılmak istenen ağaçlık alanın 50 metre ilerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede yeniden yangın çıktığı bilgisini alan Eskihisar Mahallesi Muhtarı Tayfun Özcan, aracına atladığı gibi olay yerine gitti. Aracından yangın söndürme tüpünü alan Özcan, alevleri söndürebilmek için hemen müdahale etti. Yangının yayılmasını engelleyen Özcan, daha sonra hemen 112 Acil Yardım merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, ağaçlık alanda soğutma çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, yangının çıkış sebebini öğrenebilmek için inceleme başlattı.

"Arabadaki yangın tüpünü aldık, koştuk hemen yanan yeri söndürdük"

Muhtarlığın orada otururken bir vatandaşın kendisini arayarak ağaçlık alanda yangın çıktığını söylediğini belirten Eskihisar Mahallesi Muhtarı Tayfun Özcan, "Biz de hemen arabaya bindik, arkadaşla beraber geldik. Arabadaki yangın tüpünü aldık, koştuk hemen yanan yeri söndürdük. Bir parça söndürdük. İtfaiyeye zaten haber verilmiş. Ben de buraya geldiğimde haber vermiştim. İtfaiye ekibindeki arkadaşlar hemen geldiler, Allah bin kere razı olsun. Fazla yayılmadan yangın söndü" dedi.

Son dakika haberleri | Ormanlık alanda yeniden çıkan yangını muhtar söndürdü
Son dakika haberleri | Ormanlık alanda yeniden çıkan yangını muhtar söndürdü
Son dakika haberleri | Ormanlık alanda yeniden çıkan yangını muhtar söndürdü
Son dakika haberleri | Ormanlık alanda yeniden çıkan yangını muhtar söndürdü
Son dakika haberleri | Ormanlık alanda yeniden çıkan yangını muhtar söndürdü
Son dakika haberleri | Ormanlık alanda yeniden çıkan yangını muhtar söndürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk

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