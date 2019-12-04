Ormanlık alana yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

04.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:57

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde, ormanlık alana yuvarlanan traktörün sürücüsü Yusuf Koçyiğit hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Koz Deresi mevkiinde meydana geldi. Yusuf Koçyiğit'in kullandığı traktör, kontrolden çıkarak ormanlık alana yuvarlandı. Çevredekiler kazayı sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen ekipler, dağlık alanda yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrasında sürücü Yusuf Koçyiğit'i sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Koçyiğit'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yusuf Koçyiğit'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA