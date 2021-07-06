Ormanlık alana yasadışı kenevir ekimi yapan şahıs yakalandı
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Ormanlık alana yasadışı kenevir ekimi yapan şahıs yakalandı

Ormanlık alana yasadışı kenevir ekimi yapan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da ormanlık alan içerisinde yasadışı kenevir ekimi yapan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Burdur'da ormanlık alan içerisinde yasadışı kenevir ekimi yapan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A. isimli şahsın Gölhisar ilçesi, Armutlu Mahallesi Karayer mevkiinde ormanlık alan içerisine yasadışı kenevir ekimi yaptığı bilgisini aldı. Konu ile ilgili yapılan çalışma ve takip sonucunda ormanlık alana operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, E.A.'nın evinde ve arazide yapılan adli arama sonucunda 24 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Gölhisar Cumhuriyet Savcısının kararıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Cemal Turan Kaya/İHA)

Ormanlık alana yasadışı kenevir ekimi yapan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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