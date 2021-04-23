Ormanlı'da 23 Nisan kutlandı
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Ormanlı'da 23 Nisan kutlandı

Ormanlı'da 23 Nisan kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Ormanlı Beldesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Belediye binası önünde düzenlenen törene, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Ormanlı Karakol Komutanı Yunus Emre Öz, AK Parti Ormanlı Belde Başkanı İsmail Üstün, okul müdürleri, daire müdürleri, muhtarlar ve belediye personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, Belediye Başkanı Bayram Başol ve Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Tevfik Cengiz Demirci tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Koronavirüs tedbirleri altında kısıtlamalı geçen tören kısa tutuldu. - ZONGULDAK

Ormanlı'da 23 Nisan kutlandı
Ormanlı'da 23 Nisan kutlandı
Ormanlı'da 23 Nisan kutlandı
Ormanlı'da 23 Nisan kutlandı
Ormanlı'da 23 Nisan kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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