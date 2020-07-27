Ormanlı Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı
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Ormanlı Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediyesi Merkez Mahallesi'nde yaklaşık 3 kilometrelik yolda asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Ormanlı Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı
27.07.2020 13:58 | Son Güncelleme: 27.07.2020 14:03

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediyesi Merkez Mahallesi'nde yaklaşık 3 kilometrelik yolda asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, beldede bozuk olan yollarda asfalt çalışmalarına başladıklarını söyledi. Bu yıl asfalt çalışmasının ilkini Merkez Mahallesi ile Ormanlı Köyü arasında yapmaya başladıklarını anlatan Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol; "Ormanlı Merkez Mahallesi (Şaban Köyü mevkii) Rasim Yılmaz Sokak ve Ormanlı köyü arasına 3 kilometrelik yola asfalt çalışmalarımız başlamıştır. Bu bölgeye toplamda 150 ton asfalt döktük. Beldemizde ki bozuk olan yollarda asfalt çalışmalarımız devam edecek. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Ormanlı'nın gelişmesi, kalkınması ve daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için elimizdeki imkanlar nispetinde çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımız daha mutlu bir Ormanlı oluşturmak. Çalışmalarımız yaz ayı boyunda diğer mahalle ve sokaklarımızda da devam edecek. Yapılan çalışmaların Beldemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarımıza devam edeceğiz." İfadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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