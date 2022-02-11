ORMANLARIN KORUCULARI 'SİNCAP' EKİPLERİNE MOTOSİKLET İLERİ SÜRÜŞ EĞİTİMİ

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ormanların korunması ve orman yangınlarına karşı önleyici görev yapan 'Sincap' adı verilen motorize orman ekiplerine, polis tarafından eğitim verilmeye başlandı. Haftanın 5 günü verilecek eğitimlerin 1 ay süreceği bildirildi.

Muğla İl Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle 'Sincap' ismi verilen motosikletli orman ekiplerine ileri sürüş eğitimi projesi hayata geçirildi. Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde bulunan polis eğitim alanında başlatılan projenin tanıtımına, Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilbeoğlu, Muğla İl Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Marmaris İlçe Orman Müdürü Şükrü Akın Ünler, il ve ilçe emniyet müdür yardımcıları, orman müdür yardımcıları ve şefleri katıldı.

'MOTOSİKLETLİ EKİPLERİN ÖNEMİ BÜYÜK'

Muğla İl Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, İl Emniyet Müdürlüğümüz ile 'Sincap' adını verdiğimiz motosikletli arkadaşlarımız hep sahadaydı. Motosikletli ekiplerimiz orman yangınları ve ormanlarımızın tahribatının engellenmesi için çalışmalarına devam ediyor. Ehliyetli ve tecrübesi olan arkadaşlarımızın daha profesyonel olmaları için bir ay süreyle haftanın beş günü saat 16.00-18.00 arası ileri sürüş eğitimi alacak. Muğla ve 13 ilçesinde görev yapan 48 motosikletli ormancı arkadaşımız 12'şerli gruplar halinde 2 uzman polis eşliğinde eğitim alarak profesyonelleşecek. Ormanlardaki yangın, kaçak kesim ve tahribat gibi olaylara hızlı yetişmesi için bu eğitimler çok önem arz ediyor dedi.

Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, Ormancı arkadaşlarımızdan gelen taleple uzman ekiplerimizle birlikte eğitimler başladı. Ormanların korunmasında motosikletli ekiplerin önemi büyük. Bir ay süreyle aldıkları eğitim sonunda daha profesyonel olacaklar diye konuştu.

Milas'tan eğitimlere katılan ormancı Yemliha Yabacı, Motosiklet, araba ve arazi araçlarından daha hızlı ve aktif oluyor. Motosiklet üzerinde görevimi uzun zamandır yapıyordum. Şimdi bu ileri sürüş eğitimlerimizle daha iyi olacağımıza inanıyorum dedi.

Konuşmaların ardından oluşturulan parkurlarda Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nden 2 ileri sürüş eğitmeni polis tarafından 12 motosikletli orman memurlarına teknik ve uygulamalı eğitim verildi. Protokol, ormancılara verilen motosikletle hızlı kalkış, kontrollü hızlı gitme ve engellerden güvenli aşma eğitimini izledi. Eğitim sonrası protokol, kursiyer ormancılar birlikte hatıra fotoğrafı çektirip, tebrik etti.