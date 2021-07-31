Ormanlarımızı küle çeviren yangınlar 4. gününde! 75'i kontrol altına alındı, 10 nokta yanmaya devam ediyor

Ülke genelinde 28-29-30 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin son duruma göre 21 ildeki 75 yangın kontrol altına alındı. 5 ilde 10 noktadaki yangın ise devam ediyor.

Türkiye'ye felaketi yaşatan yangınlar 4. gününe girdi. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerini esir alan alevler, vatandaşlarımıza da zor günler yaşattı.

21 İLDE ÇIKAN 75 YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlar hakkında bilgi verdi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından ise ülke genelinde 28-29-30 Temmuz tarihlerinde çıkan yangınlara ilişkin son değerlendirmeler şöyle paylaşıldı: "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz."

"CANIMIZ YANIYOR, SÖNDÜRECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında yangınlarla ilgili bir tablo da paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise şu ifadeleri kullandı: "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz."

5 İLDE 10 YANGIN SÜRÜYOR

Bakan'ın paylaştığı verilere göre Adana'da 1, Osmaniye'de 1, Antalya'da 3, Mersin'de 3, Muğla'da ise 2 ayrı noktada yangınlar devam ediyor. Böyle toplam 5 ilde ekiplerimiz 10 yangını söndürmek için mücadele veriyor.

EN SON KOZAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Diğer yandan Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından anbean kontrol altına alınan yangınlarla ilgili bilgiler paylaşıyor. Son olarak Bakan, Adana'nın Kozan ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını duyurmuş ve böylece devam eden yangın sayısı 10 olmuştu.