Ormanlarımızı küle çeviren yangınlar 4. gününde! 75'i kontrol altına alındı, 10 nokta yanmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ormanlarımızı küle çeviren yangınlar 4. gününde! 75'i kontrol altına alındı, 10 nokta yanmaya devam ediyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Ülke genelinde 28-29-30 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin son duruma göre 21 ildeki 75 yangın kontrol altına alındı. 5 ilde 10 noktadaki yangın ise devam ediyor.

Türkiye'ye felaketi yaşatan yangınlar 4. gününe girdi. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerini esir alan alevler, vatandaşlarımıza da zor günler yaşattı.

21 İLDE ÇIKAN 75 YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlar hakkında bilgi verdi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından ise ülke genelinde 28-29-30 Temmuz tarihlerinde çıkan yangınlara ilişkin son değerlendirmeler şöyle paylaşıldı: "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz."

"CANIMIZ YANIYOR, SÖNDÜRECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında yangınlarla ilgili bir tablo da paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise şu ifadeleri kullandı: "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz."

5 İLDE 10 YANGIN SÜRÜYOR

Bakan'ın paylaştığı verilere göre Adana'da 1, Osmaniye'de 1, Antalya'da 3, Mersin'de 3, Muğla'da ise 2 ayrı noktada yangınlar devam ediyor. Böyle toplam 5 ilde ekiplerimiz 10 yangını söndürmek için mücadele veriyor.

EN SON KOZAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Diğer yandan Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından anbean kontrol altına alınan yangınlarla ilgili bilgiler paylaşıyor. Son olarak Bakan, Adana'nın Kozan ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını duyurmuş ve böylece devam eden yangın sayısı 10 olmuştu.

Ormanlarımızı küle çeviren yangınlar 4. gününde! 75'i kontrol altına alındı, 10 nokta yanmaya devam ediyor
Ciğerlerimiz yanıyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
Ciğerlerimiz yanıyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
Soma'daki yangın kontrol altına alındı! 20 noktada ekiplerin mücadelesi devam ediyor
Soma'daki yangın kontrol altına alındı! 20 noktada ekiplerin mücadelesi devam ediyor
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Ece Erken Aleyna Tilki Çağatay Akman
Spor Diego Ecem Güzel Metin Oktay Abdullah Avcı Ceyhun Gülselam
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ormanlarımızı küle çeviren yangınlar 4. gününde! 75'i kontrol altına alındı, 10 nokta yanmaya devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 08:06:38. #1.14#

title