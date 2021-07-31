Ormanları kim yakıyor? Ormanları kimler yakıyor? Orman yangınları kim yaptı? 2 Kişi yakalandı!

Peş peşe gelen yangın haberleriyle oldukça kötü haberler alan Türkiye'de, Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu ise Orman yangınlarının sabotaj olup, olmadığı. Peki, Ormanları kim yakıyor? Ormanları kimler yakıyor? Orman yangınları kim yaptı?

Manavgat, Milas, Bodrum, Marmaris, Didim, Kocaeli, Kütahya, Osmaniye, Adana, Kayseri, Ankara gibi birçok yerde gerçekleşen orman yangınlarının ardından internette en çok merak edilen "Ormanları kim yakıyor? Ormanları kimler yakıyor? Orman yangınları kim yaptı?" soruları oldu. Orman yangınları ile merak edilenler haberimizde.

ORMANLARI KİM YAKIYOR?

Türkiye yangınlarla boğuşurken Manisa, İzmir ve Bursa'da keşif yapıp orman yakma eyleminde bulunduktan sonra yurt dışına kaçacakları yönünde istihbarat bilgisi edinilen terör örgütü PKK üyesi 2 kardeş operasyonla yakalandı. Manisa'da yakalanan teröristlerin Suriye uyruklu oldukları öğrenildi.

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren yabancı uyruklu 2 örgüt mensubunun orman yakma eylemi için İzmir, Manisa ve Bursa illerine gelerek keşif yaptıkları, orman yakma eylemini gerçekleştirerek illegal yollardan yurt dışına çıkacakları yönünde istihbari bilgi elde edildi.

SURİYE UYRUKLU PKK'LILAR MANİSA'DA YAKALANDI



Gelen istihbarat üzerine harekete geçen MİT, Emniyet ve Jandarma ekipleri söz konusu 2 kardeşin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olduğunu tespit etti. İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli yapılan müşterek operasyon sonucu terör örgütü üyesi Suriye uyruklu 2 kardeş yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA POLATLI'DA BİR İSİM TUTUKLANDI

Polatlı ilçesinde K. Ünal Y. adlı bir kişi, Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin arasından kışla içindeki otları tutuşturan Ünal Y. yangın çıkardı. Kışla içerisinde nöbet tutan askerlerin ihbarı üzerine Kışladaki itfaiye aracı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

6 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ, ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çıkan yangında askeriye içinde bulunan 6 ağacın zarar gördüğü ve yangını çıkaran K. Ünal Y. kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Kısa sürede yakalanan Ünal Y.'nin birçok suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.