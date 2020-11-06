Ormandan kaçak odun kesen şahıs yakalandı
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Ormandan kaçak odun kesen şahıs yakalandı

06.11.2020 17:45 | Son Güncelleme: 06.11.2020 17:50
Ormandan kaçak odun kesen şahıs yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak orman emvali kesimi yapan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak orman emvali kesimi yapan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Düzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda kaçak orman emvali kesimi yapıldığına dair duyum alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede yapılan kontrolde S.U. isimli şahıs tarafından 5 ton meşe ağacı kesildiği tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.U. hakkında Bafra Orman İşletme Şefliği tarafından işlem başlatıldı. - SAMSUN

Ormandan kaçak odun kesen şahıs yakalandı
Ormandan kaçak odun kesen şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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