Ormandan ağaç kesen kişiye suçüstü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ormandan ağaç kesen kişiye suçüstü

Ormandan ağaç kesen kişiye suçüstü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'in Polateli ilçesinde ormandan ağaç kesin bir kişi jandarma ve orman memurları tarafından suçüstü yakalandı.

Kilis'in Polateli ilçesinde ormandan ağaç kesin bir kişi jandarma ve orman memurları tarafından suçüstü yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından orman suçları ve yangınlara karşı kontrolleri devam ederken, Polateli ilçesinde bir kişinin ormanlık alanda orman ağacı kesimi yaptığını tespit edildi. Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kesilen ağaçlara el konularak, ormanı kesin kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

41 yaşındaki adam, 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyince dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
41 yaşındaki adam, 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyince dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Ağrı'da kavga: 3 ölü, 6 yaralı
Ağrı'da kavga: 3 ölü, 6 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Bülent Ersoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mustafa Er Ozan Tufan Mesut Özil Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ormandan ağaç kesen kişiye suçüstü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 14:17:56. #1.16#

title