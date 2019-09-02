02.09.2019 16:14

Ormanda kaybolan 83 yaşındaki kadın sığındığı köy evinde bulundu

Kütahya'da yakınlarıyla pikniğe gittikten sonra ormanda kaybolan Müzeyyen Turan (83) sabaha kadar yürüyerek ulaştığı başka bir köyde sığındığı evde bulundu. Sağlık görevlileri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen Turan ailesine teslim edildi.

Sırören köyünde oturan Müzeyyen Turan, yakınlarıyla birlikte piknik yapmak için dün ormanlık alana gitti. Bir süre sonra Müzeyyen Turan ortadan kaybolurken, yakınlar tüm aramalara rağmen bulamayınca jandarma komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ekipleriyle birlikte sabah saatlerine kadar aramalarda Turan bulunamadı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra arama çalışmalarına köylüler, Eskişehir AKUT ekipleri ve iz takip köpekleri de katıldı.

SIĞINDIĞI KÖYEVİNDE BULUNDU

Aramaları çalışmaları aralıksız sürerken, Kızılcaören köyün oturan Yakup Öztürk, Jandarma ekiplerini arayıp Müzeyyen Turan'ın evlerine geldiğini söyledi. İhbar üzerine köye giden ekipler Turan'ı sığındığı evde buldu. Öztürk'ün evinde sağlık görevlileri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen Turan, 'Abdest aldım namazı kıldıktan sonra çocukların yanına dönmek isterken yönümü şaşırmışım, sonra kayboldum. Sabaha kadar hiç durmadan yürüdüm. Sonra ormanın içinde bu evi görünce kapısını çalıp yardım istedimö dedi. Haberi alan Turan'ın kızı Aysel Özdemir, köy evine gelerek annesinin boynuna sarılıp gözyaşı döktü. Yılmaz Turan ise eşinin sağ salim bulunmasına çok sevindiğini belirterek, Müzeyyen Turan'ı elinden tutup araçlarına bindirdi. Ev sahibi Yakup Öztürk de Müzeyyen Turan'ın evlerinin kapısını çaldığını ifade ederek, 'Eve aldık karnını doyurup su verdik sonra da jandarmaya haber verdik. Çok şükür sağlığı yerindeö şeklinde konuştu.

Haber-Kamera Oğuzhan KILIÇKÜTAHYA,(DHA)-

Kaynak: DHA