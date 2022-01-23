Ormanda kaybolan 4 kişi, 10 saat sonra bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ormanda kaybolan 4 kişi, 10 saat sonra bulundu

Ormanda kaybolan 4 kişi, 10 saat sonra bulundu
Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran - Haberler | Güncel

KIRKLARELİ'de sınır kapısına yakın ormanda kaybolan 4 kişiye ekiplerin 10 saat süren arama-kurtarma çalışmasıyla ulaşıldı.

KIRKLARELİ (DHA) - KIRKLARELİ'de sınır kapısına yakın ormanda kaybolan 4 kişiye ekiplerin 10 saat süren arama-kurtarma çalışmasıyla ulaşıldı.

Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı yakınlarındaki ormanda 4 kişinin kaybolduğu ihbarını alan AFAD ekipleri, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğu bölgede jandarma ekiplerinin desteği ile yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonucunda 3'ü Suriye uyruklu 4 kişi, Çağlayık köyü yakınlarında bulundu. Geceyi yaktıkları ateş başında ısınarak geçirdikleri tespit edilen 4 kişi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Ormanda kaybolan 4 kişi, 10 saat sonra bulundu

Ormanda kaybolan 4 kişi, 10 saat sonra bulundu

Ormanda kaybolan 4 kişi, 10 saat sonra bulundu

Ormanda kaybolan 4 kişi, 10 saat sonra bulundu

Ormanda kaybolan 4 kişi, 10 saat sonra bulundu

Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran - Son Dakika Haberleri

Aziziye Sınır Kapısı, Arama Kurtarma, Bulgaristan, Kırklareli, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title