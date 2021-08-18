Ormanda kaybolan 2 kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı
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Ormanda kaybolan 2 kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ormanda kaybolan 2 kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı Bartın'da babaanneleri ile ormanlık alandaki fındık bahçesine giden 2 kız çocuğu kayboldu.

Ormanda kaybolan 2 kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı

BARTIN - Bartın'da babaanneleri ile ormanlık alandaki fındık bahçesine giden 2 kız çocuğu kayboldu. Çocukların bulunması için 100 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı.

Bartın'ın Kaman köyünde babaanneleri ile birlikte sabah saatlerinde ormanlık alandaki fındık bahçesine giden 9 yaşındaki Pelin Kaya ve 5 yaşındaki Şeyda Kaya bir süre sonra eve dönmek üzere babaannelerinin yanından ayrıldı. Babaanne akşam saatlerinde eve döndüğünde çocukların evde olmadığını görünce durum ekiplere bildirildi.

Jandarma, AFAD, Orman İşletme, Amasra İtfaiye ekipleri, İHH, Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği ekipleri ile köylüler tarafından yaklaşık 100 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına Jandarma iz köpeği de dahil edilirken termal kameralı drone ile havadan da arama çalışmaları başlatıldı.

Kayıp kız çocuklarının İstanbul'da yaşadıkları ve anneleri ile birlikte yaz tatili için Batın'a geldikleri öğrenildi.

Ormanda kaybolan 2 kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı
Ormanda kaybolan 2 kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı
Ormanda kaybolan 2 kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı
Ormanda kaybolan 2 kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

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