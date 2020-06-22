Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
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Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı

Ormanlık alanda ilişkiye girdiği kuzeni tarafından öldürülen Ayşe Altundaş olayında katil zanlısı emniyetteki ifadesinde "Ayşe, eşimden boşanmamı, dediğini yapmazsam beni öldüreceğini söyledi. Kavga ettik, yanımdaki silahla Ayşe'yi vurup oraya gömdüm" dedi.

22.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:37

18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa'daki evinden çıkan ve kayıp olarak aranan Ayşe Altuntaş'ın ormanlık alanda kendisiyle ilişkiye giren kuzeni Mehmet Taşdelen tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

GECE YARISI GÖZALTINA ALINDI

Müge Anlı'nın aydınlattığı olayda hakkındaki iddiaları uzun süre reddeden Mehmet Taşdelen, cinayeti işlediğini itiraf etti. Aylardır araştırma yapan İstanbul Emniyeti, Mehmet Taşdelen'i verdiği çelişkili ifadeler dolayısıyla gece yarısı operasyonuyla gözaltına aldı.

"BOŞANMAZSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Taşdelen, sorgusunun üçüncü gününde Ayşe Altuntaş'ı öldürdüğünü belirterek "O gün Pirinçci Köyü'ne gittik, kavga ettik, yanımdaki silahla Ayşe'yi vurup oraya gömdüm" dedi. Taşdelen, ifadesinin devamında Ayşe Altundaş'ın "Eşinden boşan benimle evlen, boşanmazsan seni öldürürüm" dediğini öne sürdü.

DEFİNECİLERİN KAZDIĞI KUYUYA GÖMDÜ

Mehmet Taşdelen, Ayşe Altuntaş'ı öldürdükten sonra defineciler tarafından kazılan kuyuya yüzü koyu gömdüğünü söyledi. Yaklaşık bir yıldır bulunamayan cenaze gömüldüğü yerden çıkartılarak Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mehmet Taşdelen ise Emniyetteki sorgusundan sonra mahkemeye sevk edildi. Taşdelen mahkeme tarafından adam öldürmek suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Haber Yorumları (4)
SAZAN ÇARLİ: Bu katil sapığın cezası önce zina dan dolayı 100 sopa, insan öldürdüğü içinde kısastır, saygılarımla
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HAKKANİYETLİ BİRİ: İnşallah hapiste de bu sapık için gereği yapılır
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BİLMECE: DEVLETİN POLİSİ ÇÖZEMEMİŞ MÜGE ANLIMI ÇÖZMÜŞ YANİ BİZ EMNİYET GÜÇLERİNE DEĞİLDE MÜGE ANLIYAMI GÜVENİCEZ
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