Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veren Rus uçakları, ikmali İzmir'de yapıyor
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Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veren Rus uçakları, ikmali İzmir'de yapıyor

Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veren Rus uçakları, ikmali İzmir'de yapıyor
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Muğla'daki orman yangınlarının kontrol altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalara havadan destek veren Rus ordusuna ait Antonov İlyuşin İI-76 tipi 2 yangın söndürme uçağı, su ve yakıt ikmalini Adnan Menderes Havalimanı'ndan karşılıyor.

Muğla'daki orman yangınlarının kontrol altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalara havadan destek veren Rus ordusuna ait Antonov İlyuşin İI-76 tipi 2 yangın söndürme uçağı, su ve yakıt ikmalini Adnan Menderes Havalimanı'ndan karşılıyor.

Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermek için Türkiye'ye gelen Rus ordusuna ait 42 bin litre su alma kapasitesi olan, uçakların mücadelesi sabahın erken saatlerinde başlıyor.

Muğla'daki orman yangınını söndürme çalışmaları için Adnan Menderes Havalimanı'na inen uçaklara, Devlet Hava Meydanları İşletmesine ait itfaiye araçlarıyla su ve yakıt ikmali yapılıyor.

Uçakların 42 bin litre su tankı ve 18 bin litre yakıt tankı yaklaşık 2 saatte su dolduruluyor.

Toplam 27 kişilik Rus ekibine 2 Türk pilotu da destek veriyor.

Orman Genel Müdürlüğünün verdiği koordinatlara göre bölgede önce fizibilite çalışması yürüten uçuş ekibinin, coğrafi koşullara göre alevlerin yaklaşık 200-300 metre üzerinden su atışı yapabildiği bildirildi.

Suyu attıktan sonra tekrar İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na dönen uçaklar, su ve yakıt ikmalinin ardından tekrar havalanıyor. Uçaklar, günde 2 ya da 3 sorti yapıyor. Ayrıca Rusya'ya ait 3 uçağın da yangın için Antalya'da olduğu öğrenildi.

Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veren Rus uçakları, ikmali İzmir'de yapıyor
Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veren Rus uçakları, ikmali İzmir'de yapıyor
Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veren Rus uçakları, ikmali İzmir'de yapıyor
Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veren Rus uçakları, ikmali İzmir'de yapıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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