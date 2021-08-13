Orman Yangınından Etkilenen Bölgelerde Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Orman Yangınından Etkilenen Bölgelerde Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam EdiyorMuğla Valisi Orhan Tavlı, Yatağan ilçesine bağlı Haciveliler Mahallesinde bulunan ormanlık alanda 6 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen orman yangınının ardından bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Orman Yangınından Etkilenen Bölgelerde Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam EdiyorMuğla Valisi Orhan Tavlı, Yatağan ilçesine bağlı Haciveliler Mahallesinde bulunan ormanlık alanda 6 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen orman yangınının ardından bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yangından etkilenen ormanlık alanların rehabilitesi konusunda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Orhan Tavlı, bölgenin tekrar yeşermesi amacıyla çalışmaların hemen başlatıldığını ve titizlikle sürdürüldüğünü ifade ederek, bölgede yerleşim yerlerinin yangından etkilenmediğini belirtti. Hacıveliler Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Orhan Tavlı, bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileterek, devletimizin tüm kurumlarının ve imkanlarının yangının söndürülmesi amacıyla seferber edildiğini ve mağduriyetlerin hızlı bir şekilde giderilmeye başlandığını söyledi. İncelemeleri sırasında Vali Orhan Tavlı'ya Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri eşlik etti.

Kaynak: Habermetre