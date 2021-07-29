Orman yangını çıkarmak için gelen PKK'lı 2 terörist yakalandı
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Orman yangını çıkarmak için gelen PKK'lı 2 terörist yakalandı

Orman yangını çıkarmak için gelen PKK'lı 2 terörist yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa, İzmir ve Bursa'da keşif yapıp orman yakma eyleminde bulunduktan sonra yurt dışına kaçacakları yönünde istihbarı bilgi edinilen terör örgütü PKK üyesi 2 kardeş, MİT, Jandarma ve Emniyetin ortak operasyonu ile yakalandı.

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren yabancı uyruklu kardeş 2 örgüt mensubunun orman yakma eylemi için İzmir, Manisa ve Bursa illerine gelerek keşif yaptıkları, orman yakma eylemini gerçekleştirerek illegal yollardan yurt dışına çıkacakları yönünde istihbari bilgi elde edildi.

2 PKK'LI MANİSA'DA YAKALANDI

Gelen istihbarat üzerine harekete geçen MİT, Emniyet ve Jandarma ekipleri söz konusu 2 kardeşin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olduğunu tespit etti. İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli yapılan müşterek operasyon sonucu terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 2 kardeş yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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