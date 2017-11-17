Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'ndan Erzurum'a Müjde

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun talimatlarıyla Tortum Büyükbahçe, Tortum Bağbaşı, Tortum Pehlivanlı ve Uzundere Göleti Sulamaları'nın kamulaştırma işlemlerine başlanıyor.



Tortum Büyükbahçe, Tortum Bağbaşı, Tortum Pehlivanlı ve Uzundere Göleti Sulamaları'nın kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlenen olur, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından aynı gün imzalandı.



Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından kamulaştırma yapılabilmesi için olur verilen Tortum Büyükbahçe ile 2 bin 770 dekar, Tortum Bağbaşı Göleti Sulaması ile bin 790 dekar, Tortum Pehlivanlı Göleti Sulaması ile bin 380 dekar ve Uzundere Göleti Sulaması ile de bin 410 dekar araziye su temin edilecek. - ERZURUM