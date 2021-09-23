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Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 40 yaşındaki orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki lise öğrencisi, jandarma tarafından bulundu. Orman işçisiyle aynı barakda bulunan ve hastanede sağlık kontrolünden geçirilen kız çocuğu ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan orman işçisinin sorgusu sürüyor.

İlçeye bağlı Cumahocalar köyünde yaşayan aile, Karaisalı İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi kızları A.R.Ş.'yi okulların açılmasıyla yakın bölgedeki bir öğrenci yurduna yerleşti. Birkaç gün yurtta kalan A.R.Ş., daha sonra, geçen yıl köyde tanıştığı ve o günden beri görüştüğü iddia edilen orman işçisi İ.Ç.'nin tuttuğu evde kalmaya başladı. Yurt yetkilileri, A.R.Ş.'nin gelmemesi üzerine durumu aileye bildirdi.

AİLE, ORMAN İŞÇİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ailesi, kızlarının İ.Ç.'nin evinde kaldığını öğrendi. A.R.Ş.'nin babası Halil Ş. (50), kızını alarak köye dönerken, İ.Ç.'den de şikayetçi oldu. Jandarma, İ.Ç.'nin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. İ.Ç.'nin kendisine zarar vermediğini ve kendi isteğiyle evde kaldığını söyleyen A.R.Ş.'nin, 20 Eylül sabahı evde olmadığı anlaşıldı. Aile, jandarmaya giderek kızlarının kendisinden 25 yaş büyük İ.Ç. tarafından kaçırıldığını öne sürüp, bir kez daha şikayetçi oldu.

KIZ ÇOCUĞU VE ORMAN İŞÇİSİ AYNI BARAKADA BULUNDU

Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, 3 gün sonra İ.Ç. ve A.R.Ş., ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Tümenli köyünde olduğunu saptadı. Jandarmanın yaptığı baskında İ.Ç. ve A.R.Ş. aynı barakada bulundu. İ.Ç., jandarma tarafından gözaltına alınırken, A.R.Ş. ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu

Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu

Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu

Demirören Haber Ajansı / Güven Özgül - Son Dakika Haberleri
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