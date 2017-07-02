Orman Genel Müdürü Üzmez - Izmir'deki Makilik ve Orman Yangını
- Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez'in açıklaması İZMİR - Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, İzmir'in Menderes ilçesinde makilikte başlayıp rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangınla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.
- Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez'in açıklaması İZMİR - Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, İzmir'in Menderes ilçesinde makilikte başlayıp rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangınla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.